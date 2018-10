Payet hatte sich in der vergangenen Saison im Europa-League-Finale verletzt und wäre daher für das WM-Turnier wohl ohnehin nicht in Frage gekommen, doch auch zuvor hatte der Offensivmann sieben Spiele in Serie nicht im Aufgebot gestanden. Leistung und Gesundheit stimmten nicht konstant. Payets Saisonstart war jetzt aber hervorragend, er lieferte in elf Pflichtspielen fünf Tore und sechs Vorlagen für " OM " ab - die Nominierung folgte auf dem Fuße.

Regelmäßige Spielzeit

Lucas Digne grätscht für Frankreich

Digne stand letzte Saison zwar beim FC Barcelona unter Vertrag, doch der Linksverteidiger kam an Jordi Alba nicht vorbei. Für die WM wurde er daher nicht berufen. Nun ist er beim FC Everton Leistungsträger und schon darf er sogar für Deschamps von Beginn an ran. Bei Zouma war die Lage ähnlich: Er spielte zwar 2017/18 für Stoke City regelmäßig, aber die schlechteste Abwehr der Premier League ist nicht unbedingt die Empfehlung für einen Innenverteidiger, der für den Weltmeister spielen will. Jetzt in Everton hat Zouma den nächsten Schritt gemacht und darf auch wieder für die Equipe Tricolore ran.

Mamadou Sakho ist nach zweieinhalb Jahren auch wieder mal dabei - der Innenverteidiger hat nach schwierigen Jahren beim FC Liverpool und auch in seiner Anfangszeit bei Crystal Palace nun zu voller Gesundheit und auch wieder guter Form gefunden: Seit März ist er gesetzt und komplett verletzungsfrei: Prompt darf er mitmischen.

Bei Ndombélé, der in der Mittelfeldzentrale gegen Island sein Debüt gab, ist die Nominierung keine große Überraschung: Mit erst 21 Jahren ist er im Mittelfeld von Champions-League-Teilnehmer Lyon bereits zur festen Größe geworden.

Alles (formstarke) Leistungsträger

Überhaupt: Alle im Kader stehenden Akteure sind - mal abgesehen vom dritten Torhüter Alphonse Areola, der aber bei Paris St. Germain auch schon einige Saisonspiele absolvierte - absolute (formstarke) Leistungsträger bei ihren Klubs, die allesamt auf ordentlichem bis höchsten Niveau spielen.

Da ist es dann sogar so, dass Spieler wie Alexandre Lacazette, der beim FC Arsenal durchaus passabel in die Spielzeit gekommen ist, in die Röhre schauen. Für ohne Zweifel hochtalentierte Akteure, die aber eben nicht so richtig in Form sind, wie Manchester Uniteds Anthony Martial, ist erst recht kein Platz. Leistungsprinzip eben.

Stand: 16.10.2018, 11:19