Video: Jogi Löw: "Toni ruht in sich selbst"

Toni Kroos steht in der Nations League gegen die Schweiz vor seinem 100. Länderspiel. Der Bundestrainer schätzt an seinem Mittelfeldregisseur, dass er auch in wichtigen Spielen "die Ruhe in Person" sei. | video