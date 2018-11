DFB-Team - "Aufgeschmissen ohne die Alten"

Nie war die deutsche Nationalmannschaft in 110 Länderspieljahren schlechter als in diesem. Nach dem Abstieg in der Nations League steht im DFB-Team ein Umbruch bevor. Allzu schnell soll es aber nicht gehen.