Auslosung: Mindestens ein Top-Gegner für Deutschland

Bei der Auslosung, die um 18 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon beginnt, liegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Ziehung der Liga A in Lostopf 2. Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, Spanien und Belgien sind damit laut Auslosungs-Prozedere mögliche Gegner aus Lostopf 1.

Die Niederlande, Dänemark und Portugal liegen ebenfalls in Topf 2 und können dadurch keine Gegner Deutschlands werden. Insgesamt spielen alle UEFA-Mitglieder mit, also 55 Teams. Diese Mannschaften bilden 14 Gruppen. Jeweils vier Gruppen in den Ligen A, B und C sowie eine in Liga D. Das Finalturnier der vier besten Teams wird ein Jahr später vom 14. Bis 18. Juni 2023 ausgespielt.