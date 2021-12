Nations-League-Auslosung: Italien, England, Ungarn - Hammergruppe für DFB-Elf

Bei der Auslosung am Donnerstagabend (16.12.2021) in der UEFA -Zentrale in Nyon erwischte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gegner in der Nations League Europameister Italien, Vize-Europameister England und Ungarn.

Flick: "Das sind Klassiker, wir wollen gut performen"

Bundestrainer Hansi Flick freute sich über die schweren Gegner: "Es ist top, ideal, ein reizvolles Los. Wir messen uns mit den Besten. Das sind Klassiker, wir wollen gut performen. Die Fans sind begeistert." Auch Italiens Europameister-Trainer Roberto Mancini sprach mit Blick auf die Spiele gegen den alten Rivalen Deutschland von einem "Klassiker des Weltfußballs" .

Keine Erfolge in der Nations League