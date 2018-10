Der Sportschau Club mit Martin Schmidt

Nach der herben Niederlage gegen die Niederlande ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw gefordert. Als Tabellenletzter geht es für das Team darum, den Abstieg aus der neu eingeführten UEFA Nations League zu vermeiden. Für Löw dagegen steht mittlerweile mehr auf dem Spiel. Sollten die nächsten beiden Spiele nicht erfolgreich absolviert werden, dürfte die Kritik am fehlenden Neuanfang nach der WM und damit an seiner Person lauter werden. Das Erste überträgt die Partie aus Paris live ab 20.15 Uhr. Im Anschluss an die Partie meldet sich der Sportschau Club live aus der Untertagebar in Herten.

Gastgeberin Jessy Wellmer begrüßt Martin Schmidt, den ehemaligen Bundesliga-Trainer vom VfL Wolfsburg und Mainz 05. Mitte Februar dieses Jahres trat Schmidt bei den Niedersachsen zurück und übergab damit an Bruno Labbadia. Seine Trainerkarriere startete der Schweizer in seinem Heimatland, bevor er 2010 zunächst die zweite Mannschaft der Mainzer und 2015 dann schließlich die Bundesliga-Mannschaft übernahm. Unter seiner Leitung qualifizierte sich das Team für die Europa League.

Schmidt, der im Trainingslager auch schon mal eine zweitätige Schneewanderung mit seinen Spielern unternommen hat, kennt sowohl die Höhen als auch die Schattenseiten des Trainerberufs. Wie er die Aufarbeitung des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft in Russland empfindet und welche Maßnahmen er an Stelle von Löw getroffen hätte, wird mit Jessy Wellmer im Studio besprochen. Dazu wird die Frage geklärt, ob er sich den Posten des Nationaltrainers in seinem Heimatland zutraut und welche Pläne er für seine Trainerzukunft hat.

Stand: 16.10.2018, 11:04