Die Spieler schauten sich ein wenig ratlos an. An dem Ergebnis konnten sie zu diesem Zeitpunkt aber nichts mehr ändern. Auch gegen Frankreich kassierte die deutsche Nationalmannschaft trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Partie in den Niederlanden eine Niederlage. Frankreichs Angreifer Antoine Griezmann traf zweimal zum 2:1 (0:1) für den Weltmeister und drehte damit eine Partie, in der die deutsche Elf wieder vieles von dem zeigte, was sie einst so erfolgreich machte. Allerdings dürfte der Abstieg aus der Nations League A nach der neuerlichen Pleite kaum noch zu vermeiden sein.

"Es fühlt sich immer schlecht an, wenn man verliert. Das ist bitter und enttäuschend, vor allem, weil man gefühlt alles im Griff gehabt hat. Jogi und sein Team hatten einen klaren Plan, der grundsätzlich auch aufgegangen ist" , sagte Kapitän und Torhüter Manuel Neuer sichtlich enttäuscht.

Die deutsche Mannschaft brauchte ein paar Minuten, um sich zu finden. Bundestrainer Joachim Löw hatte die Mannschaft gleich auf fünf Positionen geändert. Mit Thilo Kehrer, Niklas Süle für die Abwehr, Nico Schulz im Mittelfeld sowie Leroy Sané und Serge Gnabry im Angriff brachte Löw Spieler, die wieder den nötigen Biss zeigen sollten, der in den vergangenen Wochen und Monaten so schmerzlich bei der Nationalmannschaft vermisst wurden.

Sané hat zweiten deutschen Treffer auf dem Fuß

Die Franzosen ließen in der Anfangsphase zwar dann und wann aufblitzen, wie schnell und technisch hochwertig sie agieren können. Aber nach rund zehn Minuten fand auch die deutsche Elf ins Spiel und versuchte über Konter gefährlich zu werden. Und dieses Vorhaben war erfolgreich. Sané passte von der Grundlinie in den Strafraum, Verteidiger Presnel Kimpembe bekam den Ball auf dem Boden rutschend an den Arm. Den Elfmeter verwandelte Toni Kroos nach 14 Minuten zum 1:0.

Und nur sechs Minuten später hatte Sané den zweiten deutschen Treffer auf dem Fuß. Aber anstatt den Konter selbst abzuschließen, missglückte ihm sein Querpass zum mitgelaufenen Werner. Kurz darauf hatte Matthias Ginter nach einem Eckball eine Schusschance, aber Torhüter Hugo Lloris parierte mit den Fingerspitzen. Die deutsche Mannschaft stand in der Folge sehr solide in der Defensive und versuchte immer wieder, die Franzosen mit schnellem Umschaltspiel zu überraschen - ohne sich aber nochmal durchsetzen zu können.

Bis auf einen Torschuss von Angreifer Olivier Giroud unmittelbar vor der Pause, schafften es die Franzosen indes so gut wie gar nicht, sich eine Tormöglichkeit heraus zu spielen.

Frankreich erhöht den Druck

Die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Unberechenbarkeit der deutschen Offensive um Sané, Gnabry und Tiomo Werner stellte das Team von Trainer Didier Deschamps auch im zweiten Durchgang vor größere Probleme. Das Tempo, das die drei Angreifer entwickelten, bekam die französische Defensive nie in den Griff. Es fehlte den Bemühungen der jungen deutschen Stürmern allerdings die letzte Genauigkeit.

Die Franzosen erhöhten im Laufe der zweiten Hälfte den Druck, brachten die deutsche Elf dabei aber nur einmal in große Bedrängnis. Torhüter Manuel Neuer musste gegen Angreifer Kylian Mbappé retten. Der Ausgleich nach dem wuchtigen Kopfball von Antoine Griezman (62.) fiel dann aber eher aus heiterem Himmel und war vor allem der individuellen Klasse des französischen Angreifers geschuldet.

In der Schlussphase ließen die Kräfte der deutschen Mannschaft deutlich nach, die Franzosen versuchten noch den Siegtreffer zu erzielen. Und bekamen elf Minuten vor dem Ende noch einen Elfmeter zugesprochen. Blaise Matuidi kam nach einem Zweikampf mit Mats Hummels zu Fall, Schiedsrichter Milorad Mazic entschied auf Foulspiel. Griezmann verwandelte und drehte damit die Partie. Die Bemühungen der deutschen Elf, doch noch den Ausgleich zu erzielen, waren nicht von Erfolg gekrönt.