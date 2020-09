Die spanische Zeitung "Marca" und ihr Konkurrenzblatt "AS" waren einer Meinung. "Eine Revolution" , kommentierten beide, als der spanische Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique seinen Kader für den Start der Nations League bekannt gegeben hatte.

Denn Enrique setzt auf eine Verjüngung der "La Roja". Für die Spiele gegen Deutschland am Donnerstag (03.09.2020) in Stuttgart und drei Tage später in Madrid gegen die Ukraine nominierte der Coach ungewöhnlich viele junge Spieler.

Sieben auf einen Streich

Neu dabei sind gleich sieben Akteure: das 17 Jahre alte Sturmtalent des FC Barcelona, Ansu Fati, Abwehrspieler Eric Garcia (19) und Stürmer Ferrán Torres (20) von Manchester City, Verteidiger Óscar Rodriguez (22), der als Real-Madrid-Leihgabe bei CD Leganés spielt, Mittelfeldmann Mikel Merino (24) von Real Sociedad San Sebastián, der offensive Mittelfeldspieler Adama Traoré (24) von den Wolverhampton Wanderers sowie Torwart Unai Simon von Athletic Bilbao (23).

"Ich schaue nicht auf das Alter" , erklärte Enrique. So sagte er über Fati: "Er verfügt über die nötige Qualität, er hat exzellente Statistiken. Nur Lionel Messi war bei Barcelona in dem Alter noch besser." In der abgelaufenen Saison hatte der Teenager acht Tore in 33 Spielen für die Katalanen erzielt.

Alba, Morata und Isco nicht dabei

Den "jungen Wilden" müssen einige Routiniers weichen. Unter anderen sind der Barcelona-Außenverteidiger Jordi Alba, die Atlético-Madrid-Profis Álvaro Morata und Saúl sowie Isco von Real Madrid nicht dabei.

Auch Gerard Moreno vom FC Villarreal fehlte zunächst im Aufgebot. Der war in der abgelaufenen Saison der Primera División mit 18 Liga-Treffern der erfolgreichste spanische Torjäger. Nur Lionel Messi vom FC Barcelona (25) und der Franzose Karim Benzema von Meister Real Madrid (21) waren besser. Enriques Verzicht auf den 28-Jährigen galt in Spanien als große Überraschung. Weil der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler Mikel Oyarzabal von Real Sociedad San Sebastián positiv auf das Corona-Virus getestet wurde und damit ausfällt, ist Moreno nun doch dabei.

Bayerns Thiago und Leipzigs Olmo im Kader

Ganz ohne "alte Hasen" geht es freilich nicht. Angeführt wird die Auswahl von Abwehr-Ass Sergio Ramos (34) von Real Madrid, auch Thiago (29) vom Triple-Sieger Bayern München und Barcelonas Sergio Busquets (32) sind dabei.

Aus der Bundesliga durfte sich neben Thiago auch der 22-Jährige Dani Olmo von RB Leipzig über eine Nominierung freuen. Olmo war bereits im November erstmals nominiert worden und hatte beim 7:0-Sieg gegen Malta das fünfte Tor erzielt.

Enrique feiert Comeback

Luis Enrique kehrt als spanischer Trainer zurück.

Das Duell gegen Deutschland ist das erste Spiel für Spanien seit dem 5:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am 18. November 2019. Für Luis Enrique war die Pause noch länger. Der 50-Jährige hatte im Juni 2019 seinen Posten zur Verfügung gestellt, weil seine neunjährige Tochter an Knochenkrebs erkrankt war. Für ihn übernahm Assistenzcoach Robert Moreno. Im November gab Luis Enrique sein Comeback bekannt, nachdem sein Kind im August gestorben war. "Ich spüre eine riesige Freude, wieder dabei zu sein" , sagte der Trainer. Er gewinne "ein Stück Normalität" zurück und hoffe, "dieses Projekt so lange wie möglich gestalten zu dürfen".

EM-Titel ist das Ziel

Und er hat dabei Großes im Sinn. "Bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ist es unser Ziel, den Titel zu gewinnen" , sagte Enrique selbstbewusst. Die EM hatte Spanien 1964, 2008 und 2012 gewonnen, 2010 war das Team bei der WM in Südafrika Weltmeister geworden. Mit dieser "goldenen Generation" sieht Enrique sein Team noch nicht auf Augenhöhe. "Wir sollten uns nicht mit dieser Mannschaft vergleichen. Sie war großartig und hat uns allen viel Freude bereitet, aber das ist lange her" , sagte der 50-Jährige: "Wir schauen nur auf uns und wissen, dass wir uns verbessern müssen."

Die Nations League, in der Spanien in der Gruppe A4 neben Deutschland und der Ukraine noch gegen die Schweiz antritt, kommt Enrique gerade recht. Die Partien seien "sehr wichtig, klar. Und natürlich hat mal als Nationaltrainer nicht so viele Termine, um mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Da sind solche Spiele, auf so einem Niveau, eine gute Möglichkeit für uns."

Das spanische Aufgebot

Tor: David De Gea (Manchester United), Kepa (FC Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Abwehr: Jesus Navas (FC Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (FC Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad San Sebastian), Jose Gaya (FC Valencia), Sergio Reguilon (FC Sevilla), Eric Garcia (Manchester City)

Mittelfeld: Fabian (SSC Neapel), Thiago (Bayern München), Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad San Sebastian), Dani Olmo (RB Leipzig), Oscar Rodriguez (Real Madrid)

Angriff: Rodrigo Moreno (Leeds United), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Ferran Torres (Manchester City) , Gerard Moreno (FC Villarreal)

vdv/sid/dpa | Stand: 01.09.2020, 11:18