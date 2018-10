Die Auswahl von Trainer Andrej Schewtschenko feierte beim 1:0 (1:0) gegen Tschechien den dritten Sieg im dritten Spiel und ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Damit gehört die Ukraine in der Saison 2020/2021 zu den zwölf besten europäischen Teams.

Ruslan Malinowskij (43.) traf in Charkow für die Ukraine, die schon das Hinspiel in Tschechien 2:1 gewonnen hatte und nun seit neun Begegnungen ungeschlagen ist.

Wales setzt sich gegen Irland durch

Im zweiten B-Liga-Spiel des Abends übernahm Wales durch ein 1:0 (0:0) in Irland die Tabellenführung, Harry Wilson (58.) sorgte für die Entscheidung.

Norwegen übernimmt Tabellenführung vor Bulgarien

Eine Etage tiefer kletterte Norwegen in der Gruppe C3 durch ein 1:0 (1:0) gegen Bulgarien ebenfalls an die Tabellenspitze. Mann des Abends war Torschütze Mohamed Elyounoussi (31.). Slowenien retteten gegen zehn Zyprer ein 1:1 (0:1).

Gibraltar mit erneutem Coup

Fußball-"Zwerg" Gibraltar landete derweil mit einem 2:1 (0:1) gegen Liechtenstein einen erneuten Coup. Das Team aus dem britischen Überseegebiet an der spanischen Südküste hatte schon am Samstag mit dem 1:0 in Armenien überrascht und feierte erstmals in seiner Geschichte zwei Siege in Folge. George Cabrera (61.) und der schon gegen Armenien erfolgreiche Joseph Chipolina (66.) trafen im ausverkauften Victoria Stadium im Schatten des Affenfelsens. Dennis Salanovic (15.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Das Hinspiel in Vaduz hatte Liechtenstein noch mit 2:0 gewonnen. Armenien rehabilitierte sich mit derweil mit einem 4:0 (2:0) gegen Mazedonien für die Pleite. Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan setzte den Schlusspunkt.

Georgien schafft Aufstieg

In der Gruppe D1 machte Georgien durch ein 3:0 (2:0) in Lettland den Aufstieg perfekt, es war der vierte Sieg im vierten Spiel. Verfolger Kasachstan nutzte auch das 4:0 (2:0) gegen Andorra nichts.

sid/dpa/red | Stand: 16.10.2018, 23:04