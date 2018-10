England hat Spaniens Höhenflug eindrucksvoll beendet und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Die "Three Lions" gewannen am Montagabend (15.10.2018) in Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit verdient mit 3:2 (3:0), für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis Enrique war es im vierten Spiel die erste Niederlage.

Raheem Sterling (16./38.) mit seinem ersten Doppelpack für England und Marcus Rashford (30.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Spanien kam durch Borussia Dortmunds Paco Alcacer (59.) und Sergio Ramos (90.+8) noch einmal heran. Trotz der Niederlage führt Spanien die Gruppe 4 der A-Liga mit sechs Punkten weiter vor England (4) und Kroatien (1) an.

Island steht als Absteiger fest

Island steht als zweite Mannschaft nach Polen als Absteiger aus der A-Division der Nations League fest. Die Isländer unterlagen der Schweiz in Reykjavik mit 1:2 (0:0) und werden die Gruppe 2 nach drei Niederlagen in Folge und 1:11 Toren als Schlusslicht beenden.

Haris Seferovic (52.) und Michael Lang von Borussia Mönchengladbach (67.) trafen für die Eidgenossen, die mit sechs Punkten zu Tabellenführer Belgien aufschlossen. Ein gutes Nati-Debüt gab Yvon Mvogo von RB Leipzig. Der Schlussmann wurde erst in der 81. Minute vom Augsburger Alfred Finnbogason überwunden.

Dzeko lässt Bosnien-Herzegowina jubeln

In der B-Division steht Bosnien-Herzegowina nach einem 2:0 (1:0) gegen Nordirland mit neun Punkten kurz vor dem Aufstieg, der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko (27./73.) traf doppelt.

Griechen unterliegen Finnland

Der frühere Bundesliga-Trainer Michael Skibbe hat mit Griechenland eine herbe Niederlage im Kampf um den Aufstieg in die B-Liga kassiert. Am vierten Spieltag der drittklassigen C-Division unterlagen die Hellenen bei Spitzenreiter Finnland 0:2 (0:0) und haben nur noch theoretische Chancen auf den Gruppensieg. Pyry Soiri (46.) und Glen Kamara (89.) trafen für die Finnen, die nach vier Siegen in vier Spielen die Tabelle der Gruppe zwei mit zwölf Punkten souverän vor Griechenland (6) anführen.

Dritter ist Ungarn (4), das bei Schlusslicht Estland (1) trotz eines Doppelpacks des Hoffenheimers Adam Szalai nicht über ein 3:3 (1:1) hinauskam.

sid/dpa/red | Stand: 15.10.2018, 22:58