Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft hat ihrem neuen Trainer Jaroslav Silhavy eine erfolgreichen Premiere beschert. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Karel Jarolim brachten die Tschechen in der Nations League mit 2:1 (0:0) in der Slowakei ihren ersten Sieg unter Dach und Fach und machten damit in der Gruppe 1 der B-Liga einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt.

In Trnava sorgte Michal Krmencík nach 52 Minuten für die Führung der Gäste, die Neapel-Profi Marek Hamsik zehn Minuten später ausglich. Ein Kopfball-Treffer des nur drei Minuten zuvor eingewechselten Patrik Schick von AS Rom sorgte für die Entscheidung zugunsten der Tschechen.

Nach dem 3. Spieltag der Nations League B führt die Ukraine nun mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe 1 vor Tschechien (3) und der Slowakei (0) an.

Gruppe C: Norwegen holt zweiten Sieg

Norwegen hat seinen zweiten Sieg in der Nations League gefeiert und darf weiter vom Aufstieg in die Gruppe B träumen. Auch dank ihres starken Torhüters Rune Jarstein vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC besiegten die Norweger Slowenien 1:0 (1:0) und liegen mit sechs Punkten in der C-Gruppe 3 auf Platz zwei hinter Bulgarien.

Ole Selnas (45.+5) gelang Sekunden vor der Pause der Siegtreffer für die Gastgeber. Slowenien bleibt mit null Punkten aus drei Spielen Tabellenletzter.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 13.10.18, 22.50 Uhr

sid//dpa | Stand: 13.10.2018, 21:05