Im Halbfinale in Turin hatten Les Bleus trotz 0:2-Rückstandes den Weltranglisten-Ersten Belgien mit 3:2 niedergerungen. Das sei "fabelhaft " gewesen, sagte Deschamps. Viel zu tun mit dem sportlichen Aufschwung des Teams hatte die ganz persönliche Formsteigerung von Mbappé. Er riss die Verantwortung förmlich an sich und verwandelte auch nervenstark in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Zwischenstand. Torhüter Hugo Lloris sagte: "Kylian war großartig. Er hat viel Talent, aber dahinter steckt auch eine Siegermentalität."

Kontrahent Spanien hatte sich einen Tag zuvor in Mailand mit 2:1 gegen Europameister Italien durchgesetzt. " Das war eine historische Nacht" , sagte Spaniens Mittelfeldspieler Koke, nachdem seine Mannschaft Italien nach zuvor 37 Spielen ohne Niederlage besiegt hatte. Wenn es nach der Madrider Sport-Tageszeitung "AS" geht, wird Spanien auch nach dem Finale wieder etwas zu feiern haben. "Frankreich hat Angst" , titelte das Blatt am Freitag in Riesenlettern.