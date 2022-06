Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen: Rafael Leao hatte das 1:1 auf dem Fuß, als er von Silva freigespielt wurde, aber am Torhüter Unai Simon scheiterte (59.). Wenig später griff auch Superstar Cristiano Ronaldo, der bis dahin auf der Bank gesessen hatte, bei den Portugiesen ins Geschehen ein. Den Ausgleich erzielte aber Horta.

Tschechien holt sich die Spitze

An die Tabellenspitze setzte sich Tschechien. In Prag bezwangen die Gastgeber die Schweiz im Duell zweier Viertelfinalisten der vergangenen Fußball-EM mit 2:1 (1:1).

Bayer Leverkusens am Nachmittag vermeldeter Zugang Adam Hlozek stand in der tschechischen Startelf, sein neuer Mitspieler Patrik Schick, zweitbester Torschütze der Bundesligasaison, fehlte nach einer Leistenoperation. Jan Kuchta (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Noah Okafor (44.) glich für die mit sechs Bundesligaprofis angetretenen Schweizer aus. Djibril Sow (58.) vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt fälschte eine Flanke ins eigene Tor ab.

