Als Haris Seferovic am gestrigen Sonntag (18.11.18) in der 92. Minute ausgewechselt wurde, erhielt der 26-Jährige von den 16.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Luzern stehende Ovantionen. Drei Treffer hatte der Mittelstürmer beim spektakulären 5:2-Sieg der Schweizer gegen Belgien erzielt. Damit war er entscheidend verantwortlich dafür, dass die Schweizer auf den letzten Drücker doch noch ihre Nations-League-Gruppe gewannen und somit ins Endturnier der Besten Vier einzogen.

Die "Nati" hatte sich den Support der Fans verdient. Sie hatte sich nach einem kapitalen Fehlstart (0:2 nach 17 Minuten) gegen den Weltranglisten-Ersten famos in die Partie zurückgekämpft. Zwischen der 20. und 70. Minute spielte die Schweiz Belgien an die Wand.

Schweiz mit drei Bundesliga-Profis

Bei der Schweiz musste Nationaltrainer Vladimir Petkovic mit Stephan Lichtsteiner, Manuel Akanji und Fabian Schär in der Defensive auf drei wichtige Säulen verzichten. Mit den beiden Gladbachern Yann Sommer und Nico Elvedi sowie dem Hoffenheimer Steven Zuber begannen drei Bundesliga-Legionäre.

Und zunächst sah es so aus, als käme Belgien ohne großen Aufwand zu drei wichtigen Auswärts-Punkten. Erst profitierte Thorgan Hazard von einem schlimmen Elvedi-Fehler (2.), dann erhöhte der Gladbacher in der 17. Minute mit einem Flachschuss auf 2:0.

Vielseitig: Haris Seferovic

Als Mann des Spiels entpuppte sich aber anschließend auf der anderen Seite Haris Seferovic. Die Vielseitigkeit des Ex-Frankfurters spiegelte sich in seinen drei Treffern wider:



Das 2:2 mit links: Ricardo Rodriguez spielt einen langen Ball auf Xherdan Shaqiri, der legt per Kopf quer auf Seferovic, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschiebt (31.).

Ricardo Rodriguez spielt einen langen Ball auf Xherdan Shaqiri, der legt per Kopf quer auf Seferovic, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschiebt (31.). Das 3:2 mit rechts: Die Schweiz kontert mustergültig über Steven Zuber und Edimilson Fernandes, der zurücklegt auf Seferovic. Der Mann aus Sursee trifft trocken in die linke Ecke (44.).

Die Schweiz kontert mustergültig über Steven Zuber und Edimilson Fernandes, der zurücklegt auf Seferovic. Der Mann aus Sursee trifft trocken in die linke Ecke (44.). Das 5:2 per Kopf: Die Nati führt in der Schlussphase 4:2, als Seferovic alle erlöst. Kevin Mbabu flankt ins Zentrum, wo der Stürmer mit dem Kopf die Partie entscheidet (84.).

Schweiz im Final-Turnier

Die beiden restlichen Schweizer Tore erzielten der Ex-Wolfsburger Rivardo Rodriguez per Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss (26.) und Gladbachs Elvedi, der in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 4:2 getroffen hatte. Dank diesem Coup qualifizierte sich die Schweiz in der Nations League für das Final-Turnier der Liga A. Am 3. Dezember findet in Dublin die Auslosung der Halbfinals statt. Diese sowie das Endspiel werden Anfang Juni 2019 in Portugal ausgetragen.

Neben der Schweiz sind bislang Portugal und England qualifiziert. Die 4. Nation wird Frankreich oder die Niederlande sein.

red/sid/dpa | Stand: 19.11.2018, 13:27