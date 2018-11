Auch ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo gelang den Portugiesen am Samstag (17.11.2018) in Mailand gegen Italien ein 0:0, durch das ihnen in der Gruppe 3 der A-Liga die Tabellenführung im letzten Spiel am kommenden Dienstag gegen Polen nicht mehr zu nehmen ist.

Vor 70.000 Zuschauern im Giuseppe-Meazza-Stadion waren die Italiener von Beginn an tonangebend. Der frühere Dortmunder Ciro Immobile und Leonardo Bonucci vergaben vor der Pause gute Möglichkeiten für den viermaligen Weltmeister. Die Portugiesen, bei denen Bruma vom Bundesligisten RB Leipzig von Beginn an spielte und in der 85. Minute durch den Dortmunder Raphael Guerreiro ersetzt wurde, verlegten sich auch nach der Pause auf die Defensive und überließen den Gastgebern die Initiative, die aber vor dem gegnerischen Tor zu harmlos waren.

Bei den Italienern, die nur bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied noch eine Chance auf den Gruppensieg gehabt hätten, wartete Vincenzo Grifo von der TSG Hoffenheim vergeblich auf sein Debüt. Der Offensivspieler könnte am kommenden Dienstag gegen die USA im belgischen Genk seinen Einstand bei den Azzurri feiern.

Türkei steigt ab

Die Türkei unterlag am Samstag (17.11.2018) im Heimspiel in Konya den Schweden mit 0:1 (0:0) und steht damit als Letzter der Gruppe B2 fest. Das einzige Tor erzielte der Schwede Andreas Granqvist in der 71. Minute per Elfmeter.

Die Schweden haben nun vier Punkten und könnten am letzten Spieltag der Gruppe am Dienstag mit einem Sieg gegen den Tabellenführer Russland (7 Punkte) noch in die Top-Liga aufsteigen.

Abstieg mit der Türkei: Caglar Soyuncu (l.)

Hakan Calhanoglu und Yunus Malli hatten die besten Möglichkeiten für die Türkei, schlossen jedoch überhastet ab. Ebenso wie Malli stand bei den Türken auch noch Abwehrspieler Kaan Ayhan von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der Startelf. Bei den Gästen spielte der Bremer Ludwig Augustinsson von Beginn an. Der Mainzer Robin Quaison und der Leverkusener Isaac Kiese Thelin saßen beim Anpfiff auf der Bank. Stürmer Emil Forsberg von RB Leipzig fehlte wegen einer Leistenverletzung.

Serbien vor dem Aufstieg

Serbien blieb gegen Montenegro auch im fünften und vorletzten Gruppenspiel ungeschlagen. Mit 11 Punkten führen die Serben das Klassement souverän an. Sollte Rumänien am späten Abend gegen Schlusslicht Litauen Federn lassen, wären die Serben schon vor ihrem letzten Gruppenspiel gegen Litauen am kommenden Dienstag durch.

Adem Ljajic (30.) und Aleksandar Mitrovic (32.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, Mitrovic vergab zudem in der 38. Minute einen Foulelfmeter und wurde in der 83. Minute durch Frankfurts Torjäger Luka Jovic ersetzt. Zuvor hatte Stefan Mugosa (70.) noch einmal für Spannung gesorgt.

Erste Auf- und Abstiege stehen fest

Unterdessen dürfen Dimitri Nasarow von Zweitligist Erzgebirge Aue und Rufat Dadaschow von Drittligist Preußen Münster mit Aserbaidschan weiter vom Aufstieg in die C-Gruppe träumen. Am vorletzten Spieltag setzte sich Aserbaidschan gegen die Färöer 2:0 (2:0) durch und bleibt damit in der Gruppe 3 der D-Division Tabellenführer Kosovo auf den Fersen.

Der Spitzenreiter setzte sich 5:0 (1:0) auf Malta durch und hat vor dem Gruppen-Showdown mit elf Punkten die Nase vorne. Aserbaidschan weist neun Zähler auf und kann am Dienstag in Pristina dem Kosovo noch den Aufstieg streitig machen. Nasarow traf für sein Land zum 2:0. Island und Polen standen bereits zuvor als Absteiger aus der Liga A fest, in die Bosnien-Herzegowina, die Ukraine und Dänemark aufsteigen. Finnland rückt in Liga B auf, Georgien in Liga C. Nordirland steigt zudem in Liga C und Estland in Liga D ab

red/sid/dpa | Stand: 17.11.2018, 20:16