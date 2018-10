Die letzte gute Nachricht erhielt Ronald Koeman, Nationaltrainer der Niederlande, vier Tage vor dem Spiel in der Nations League gegen Deutschland. "Ich bin jetzt wieder zu einhundert Prozent fit", sagte Frenkie de Jong vor dem Duell mit dem ewigen Rivalen am Samstag (13.10.2018, ab 20.30 Uhr im Live-Ticker und im Digital-Radio bei WDR Event) in Amsterdam.

Der 21-Jährige ist einer der jungen Hoffnungsträger bei "Oranje" und soll eine neue Ära prägen. Aus der Defensive heraus kann das Talent von Ajax Amsterdam das Spiel schnell machen und lenken. Gemeinsam mit Torwart Jasper Cillessen (29 Jahre), den Liverpool-Profis Virgil van Dijk (27) und Georginio Wijnaldum (27), Stürmer Memphis Depay (24) und vor allem dem 19 Jahre alten Ajax-Teamkollegen Matthijs de Ligt in derAbwehr steht de Jong für die Zukunft von "Oranje".

Endlich wieder dabeisein

Erfolg und Spektakel und nicht verpasste Möglichkeiten - wie zuletzt bei den Qualifikationen zur EM 2016 und WM 2018, die ohne "Oranje" stattfanden - das erwarten die Fans von ihrem Team.

Als Muster dient der Auftritt von Ajax in der Champions League bei Bayern München, als das junge Team aus Amsterdam mit frechem Spiel nach vorne auch mehr hätte mitnehmen können als ein 1:1. Bondscoach Koeman ordnet die Partie zwar als "Spiel anderer Teams in einem anderen Wettbewerb ein".

Aber neben de Jong und Ligt haben auch Donny van de Beek und Daley Blind mit Ajax in München gezeigt, dass die Konstellation frischer Umschaltfußball gegen Ballbesitz etwas sein könnte, was für die Niederlande gegen Deutschland in der Nations League funktionieren könnte.