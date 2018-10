"Die Duelle klingen gut im Ohr. Von daher sind wir motiviert und streben sechs Punkte an" , sagt Kroos vor den zwei Partien in der Nations League am Samstag (13.10.2018) gegen die Niederlande in Amsterdam und drei Tage später in Paris gegen Weltmeister Frankreich.

Und auf die Frage, ob man die beiden Spiele nach der schlechten WM nicht mit mehr Demut und Bescheidenheit angehen solle, sagt der deutsche Nationalspieler von Real Madrid schlichtweg: "Nö."

Jedes Spiel gewinnen

Das Turnier in Russland habe nichts an seiner Einstellung geändert, jedes Spiel gewinnen zu wollen. "Das bin ich so gewohnt. Wir sind ja auch keine Gurkentruppe. Wenn wir hier sind, haben wir das Ziel zu gewinnen ", sagt der 28-Jährige: "Da ändern auch drei Spiele bei der WM nichts, die vielleicht nicht so optimal waren."

Die Gruppe 1 der höchsten Nations League führen die Franzosen, die schon zwei Partien ausgetragen haben, mit vier Punkten vor Deutschland (1) und den Niederlanden (0) an. Der Tabellenerste qualifiziert sich mit den drei weiteren Gruppensiegern für das Finalturnier. Der Gruppenletzte muss in die League B absteigen.