Zum Start in die Länderspielwoche wurden in Zagreb noch einmal die wunderbaren Tage des kroatischen Fußball-Sommers abgefeiert. Die Vizeweltmeister waren am Dienstag (13.11.2018) zu Gast bei Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic und wurden offiziell für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Unter anderem gab es den Fürst-Trpimir-Orden für Trainer Zlatko Dalic und Verbandsboss Davor Suker mit Halsband und Stern. Die Spieler um Kapitän und Weltfußballer Luka Modric bekamen den Fürst-Branimir-Orden. Die Präsidentin dankte den Fußballern nochmals " für diesen historischen Erfolg ", sie hätten dem Land " das Lächeln und die Einheit zurückgebracht ".

Schatten auf Kroatiens Fußball-Helden

Kroatiens Verbandspräsident Davor Suker

Die Gegenwart aber sieht trister aus. Luka Modric, gefeierter Regisseur des kroatischen Finaleinzugs, wurde inzwischen wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Auch der frisch geehrte Ordensträger Suker sieht sich seit Beginn seiner Amtszeit als Verbandschef Vorwürfen ausgesetzt, er sei vor allem als Marionette des verurteilten Fußball-Paten Zdravko Mamic ins Amt gekommen. Mamic soll Millionen bei Transfergeschäften mit kroatischen Starspielern, darunter auch Modric, unterschlagen haben.

Staatspräsidentin Grabar-Kitarovic, die bei der WM das Land als immer strahlende Werbeträgerin im Trikot so glänzend nach außen vertrat, nimmt Fototermine mit den Fußball-Helden dennoch gerne mit - für die anstehenden Wahlen bringt sie sich aber auch in Stellung, indem sie immer mal wieder mit den Positionen kroatischer Nationalisten flirtet.

Modric: Debakel gegen Spanien "inakzeptabel"

Auf dem grünen Rasen sind Modric und Co. drauf und dran, ihren Ruhm aus dem WM-Sommer schon wieder zu verspielen. In der Nations League droht den Kroaten der sportliche Abstieg in die B-Gruppe. 0:6 in Spanien und 0:0 gegen England - so lautet die ernüchternde Bilanz nach zwei Partien. Zwar ist die Endrunde immer noch erreichbar, doch Voraussetzung dafür sind Siege am Donnerstagabend gegen Spanien und am Sonntag in Wembley gegen England.

Vor allem das 0:6-Debakel gegen Spanien nagt an der Ehre des Vizeweltmeisters. "Inakzeptabel" nannte Modric die höchste Länderspiel-Niederlage in der Verbandsgeschichte.

Beim torlosen Unentschieden gegen England mussten die Kroaten in Rijeka ein Geisterspiel bestreiten - die Strafe der UEFA nach dem Skandal beim EM-Qualifikationsspiel vor drei Jahren, als kroatische Fans in Split mit Chemikalien ein großes Hakenkreuz aufs Spielfeld gebrannt hatten.

Schwieriger Umbruch nach der WM

Nationalcoach Dalic hatte die UEFA-Sanktion als "unsinnig" bezeichnet. Auch vor dem Spiel gegen Spanien setzte Kroatiens Trainer auf die Wagenburg-Mentalität und nahm vor allem seinen zuletzt viel kritisierten Star Modric in Schutz: In der Krise bei Modrics Klub Real Madrid würden vor allem " immer die ausländischen Profis wie Luka, Toni Kroos oder andere beschuldigt ", sagte Dalic vor dem Duell mit Spanien und verteidigte seinen Anführer: " Ich habe nie an ihm gezweifelt. Luka ist sich bewusst, dass es im Fußball Schwankungen gibt, dass er nach einem ganzen Jahr in brillanter Form nicht immer der Beste sein kann. "

Wahr ist aber auch, dass die Kroaten mit dem Umbruch nach der WM zu kämpfen haben - auch wenn in Mario Mandzukic bislang nur eine herausragende Figur aus der "Goldenen Generation" abgetreten ist. " Wir haben keinen Kader wie Deutschland, wo Spieler wie Thomas Müller, Julian Draxler oder Leroy Sané mal eben auf der Bank sitzen. Wir sind ein kleines Land ", betonte Co-Trainer Ivica Olic im "Kicker".

Frankfurts Rebic als neuer Hoffnungsträger

Zu den neuen Hoffnungsträgern gehört unter anderem auch der zuletzt in Frankfurt glänzend aufgelegte Ante Rebic. Aus der Bundesliga sind in den zwei wichtigen Nations-League-Spielen außerdem Hoffenheims Andrej Kramaric, Tin Jedvaj von Bayer Leverkusen und Wolfsburgs Josip Brekalo dabei.

Trainer Dalic forderte von seiner Elf zunächst einmal drei Punkte gegen Spanien, richtete den Blick aber auch schon auf die Neuauflage des WM-Halbfinals gegen England: " Es wäre toll, wenn sich in Wembley entscheiden würde, wer Erster der Gruppe wird. Und wenn wir den Erfolg vom WM-Halbfinale wiederholen könnten. "

