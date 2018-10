Richtig angekommen bei Bundestrainer Joachim Löw ist der Musterprofi allerdings erst jetzt. Bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 stand Ginter keine Minute auf dem Platz. Der Gladbacher nimmt es locker. "2014 war ich als kleiner Junge aus Freiburg dabei. Da habe ich alles aufgesaugt. In Russland hatten wir überraschenderweise nicht so viele Spiele. Im weiteren Turnierverlauf wäre ich vielleicht noch drangekommen", sagte Ginter vor dem Prestigeduell in der Nations League am Samstagabend (13.10.18) in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande.

In Gladbach immer auf dem Platz

Bei Borussia Mönchengladbach hat sich Ginter als Innenverteidiger zu einer festen Größe entwickelt. In der Saison 2017/18 stand er in allen 34 Spielen über die volle Distanz (3060 Minuten) auf dem Platz. Nebenbei erzielte er auch noch fünf Tore. Löw schätzt Ginter aufgrund seiner Vielseitigkeit. In der DFB-Auswahl sind die Innenverteidiger-Positionen derzeit an Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle und Antonio Rüdiger vergeben.

Doch da Löw Joshua Kimmich seit der WM auf der Sechser-Position eingeplant hat, ist rechts in der Viererkette ein Platz frei geworden. Ginter erfüllte diese Aufgabe beim Neustart nach dem Russland-Desaster gegen Frankreich (0:0) und Peru (2:1) souverän. Löw gab ihm deshalb vor dem Duell mit Oranje eine Startelfgarantie.

"Defensive hat Priorität"

Es gebe gar nicht so viele Unterschiede zwischen den Positionen, sagte Ginter: "Die Priorität liegt immer auf der Defensive. Dann versuche ich, als Innenverteidiger oder als Außenverteidiger offensiv Akzente zu setzen. Ich fühle mich auch auf dieser Position sehr wohl, das macht mir sehr viel Spaß." Wenn es anders wäre, würde er es sagen. Ginter tritt zwar zurückhaltend auf und stellt sich nicht in den Vordergrund, doch der Ex-Dortmunder gilt als meinungsstark. Sein Wort hat in Gladbach (Vertrag bis Juni 2021) Gewicht.

"Der Wechsel nach Mönchengladbach hat zu meiner Persönlichkeitsentwicklung nochmal extrem beigetragen" , sagte der Confed-Cup-Sieger zuletzt im Interview mit der Rheinischen Post. Für Trainer Dieter Hecking ist Ginter ein Glücksfall. Der Fan des US-Basketballs ist diszipliniert - auf und neben dem Platz. Früher in Freiburg sei er auch mal abends weg und habe mal was gegessen, was nicht auf dem Ernährungsplan eines Sportlers stehe, verriet Ginter: "Das ist aber fünf Jahre her. Fußball ist für mich ein 24-Stunden-Job. Auch wenn kein Training oder Spiel ist, muss man sich zum Beispiel richtig ernähren."

Löw nominiert Tah nach

Das macht er. Und diese Disziplin zahlt sich aus. Seine letzte Verletzung hatte Ginter vor sechs Jahren. "Dazu gehört sicherlich auch das nötige Glück. Wenn dich einer von hinten umgrätscht und du dich schwer verletzt, kannst du nichts machen. Aber ich versuche, die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen so gering wie möglich zu halten" , sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner. Der Lohn sind Sommer im DFB-Trikot. Es könnten noch viele weitere folgen.

Am Dienstag gegen Frankreich zum Beispiel das nächste, dort hat Löw aber noch einen Verteidiger nachnominiert: Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation der U21-Nationalmannschaft beorderte Löw den Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah zur A-Nationalmannschaft. Tah erklärte: "Jetzt freue ich mich natürlich auch sehr über die Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Es ist ein tolles Zeichen vom Bundestrainer, dass er mich für das Spiel in Frankreich dabei haben möchte."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Niederlande: Cillessen/FC Barcelona (29 Jahre/42 Länderspiele) - Dumfries/PSV Eindhoven (22/2), de Ligt/Ajax Amsterdam (19/9), van Dijk/FC Liverpool (27/21), Blind/Ajax Amsterdam (28/56) - Wijnaldum/FC Liverpool (27/50), de Jong/Ajax Amsterdam (21/2), Strootman/Olympique Marseille (28/42) - Promes/FC Sevilla (26/30), Depay/Olympique Lyon (24/40), Babel/Besiktas Istanbul (31/51). - Trainer: Koeman

Deutschland: Neuer/Bayern München (32/80) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (24/20), Boateng/Bayern München (30/75), Hummels/Bayern München (29/67), Hector/1. FC Köln (28/40) - Kimmich/Bayern München (23/34) - Müller/Bayern München (29/96), Kroos/Real Madrid (28/88) - Brandt/Bayer Leverkusen (22/20), Werner/RB Leipzig (22/19), Sane/Manchester City (22/13). - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 12.10.18, 22.50 Uhr

sid/red/dpa | Stand: 13.10.2018, 12:59