Gruppe A1

In der Gruppe A1 droht der deutschen Nationalmannschaft schon am Freitag (16.11.2018) der Abstieg. Sollten die Niederlande in Rotterdam Frankreich schlagen, dann ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw abgestiegen.

Auch bei einem Remis wird es eng, selbst wenn die Deutschen dann am Montag gegen "Oranje" gewinnen. Dann hätten Deutschland und die Niederlande beide vier Punkte auf dem Konto. Bei Punktgleichheit zählen der direkte Vergleich und dann das Torverhältnis, und da liegt "Oranje" schon 3:0 vorne. Bei einem Sieg der Franzosen reicht den Deutschen in Gelsenkirchen gegen die Niederlande aber ein Sieg, um den Abstieg abzuwenden.

Gruppe A2

In der Gruppe A2 entscheidet sich erst am Sonntag, wer ins Endturnier einzieht. Dann tritt in Luzern die Schweiz gegen Belgien an. Die Belgier könnte sich mit einem Sieg am Donnerstag gegen Island die bessere Ausgangsposition erkämpfen, denn dann reicht den "Roten Teufeln" in der Schweiz schon ein Punkt. Island ist schon abgestiegen.

Gruppe A3

In der Gruppe A3 kämpfen Italien und Portugal am Samstag im direkten Duell ums Weiterkommen. Den Portugiesen reicht in Mailand schon ein Punkt. Selbst bei einer Niederlage könnte sich Portugal am Montag gegen die schon abgestiegenen Polen Platz eins zurückholen.

Gruppe A4

Der Vize-Weltmeister steht vor dem Abstieg. Kroatien braucht am Donnerstag gegen Spanien und drei Tage später in England zwei Siege, um das Unheil noch abzuwenden. Kurios: Würde genau das gelingen, dann wäre das Team plötzlich Gruppenerster und England müsste absteigen. England wiederum erreicht das Endturnier, wenn Spanien in Kroatien verliert und die "Three Lions" ihrerseits dann Kroatien schlagen. Die beste Ausgangslage haben freilich die Spanier, denen reicht schon ein Zähler in Kroatien für Platz eins - und absteigen können sie auch nicht mehr.

Finalturnier im Juni

Die vier Gruppensieger der Top-Division A qualifizieren sich für das Finalturnier vom 5. bis 9. Juni 2019, bei dem der erste Titelträger ermittelt wird. Es wird zwei Halbfinale, ein Spiel um Platz drei und ein Finale geben. Ausrichter wird Italien oder Portugal sein. Eine offizielle Entscheidung, wo die Endrunde stattfindet, will das UEFA-Exekutivkomitee am 3. Dezember 2018 bekanntgeben. Dann wird auch ausgelost, welche Mannschaften in den Halbfinalen aufeinandertreffen.

Gruppe B1

In der Gruppe B1 ist der Aufstieg schon entscheiden. Die Ukraine ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Abstieg entscheidet sich zwischen Tschechien und der Slowakei - mit besseren Karten für die Tschechen.

Gruppe B2

In der Gruppe B2 kann die Türkei am Samstag Schweden zum Abstieg verdonnern. Dann bliebe Russland am Dienstag selbst bei einer Niederlage Erster. Der WM-Gastgeber 2018 wäre dann im nächsten Jahr zurück im Konzert der Großen. Die Schweden brauchen zwei Siege in der Türkei und gegen Russland zum Aufstieg.

Gruppe B3

Österreich braucht im Gruppe B3 zwei Siege - am Donnerstag gegen Bosnien und Herzegowina und dann am Sonntag in Nordirland. Nur dann könnte es noch klappen mit dem Aufstieg in die Liga A, den ansonsten die Bosnier in der Tasche haben.

Gruppe B4

Endspiel in Cardiff: In der Gruppe B4 erwartet Wales die Dänen, der Sieger steigt auf. Dänemark reicht sogar ein Punkt, wenn es am Montag gegen Irland gewinnt.

Ligen C und D - noch ganz viel offen

In den Ligen C und D gibt es fast ausschließlich Vierer-Gruppen, so dass dort vor den beiden letzten Spieltagen noch vieles offen ist. In Gruppe C2 kann Finnland am Donnerstag in Griechenland den Aufstieg perfekt machen. In Gruppe D2 hat Luxemburg "Matchball" gegen Weißrussland. Den Aufstieg schon sicher hat Georgien in Gruppe D1.

red/sid/dpa | Stand: 14.11.2018, 09:48