Die Schweden besiegten Russland im abschließenden Spiel in der Gruppe 2 der Division B am Dienstag (18.11.2018) souverän mit 2:0 (1:0) und wurden aufgrund des gewonnenen direkten Duells Gruppensieger. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Victor Lindelöf von Manchester United brachte die Gastgeber in Stockholm kurz vor der Halbzeitpause in Führung (41.), der ehemalige HSV-Profi Marcus Berg (72.) traf zur Entscheidung. Zuvor hatten sich schon die Ukraine, Dänemark und Bosnien-Herzegowina für die A-Liga qualifiziert.

Bei den Russen stand der frühere Bundesligaprofi Roman Neustädter in der Startelf. Am vergangenen Donnerstag war Russland bei der 0:3-Niederlage in einem Testspiel gegen die DFB-Elf in Leipzig chancenlos gewesen. Russland bleibt in der Spielklasse B und könnte ein möglicher Gegner von Deutschland sein.

Polen spielt remis gegen Portugal

Polen hat sich am letzten Spieltag 1:1 (0:1) von Eurpopameister Portugal getrennt. Andre Silva (34.) traf in Guimaraes zunächst für die Portugiesen, die weiterhin ohne den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen mussten. Dafür standen die Bundesliga-Profis Renato Sanches (Bayern München) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) in der Startelf. Sanches leistete die Vorarbeit zum Tor Silvas.

Arkadiusz Milik (66.) sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich der Polen, bei denen der angeschlagene Bayern-Star Robert Lewandowski fehlte. Zuvor hatte der Portugiese Danilo Pereira wegen einer Notbremse an Milik die Rote Karte gesehen (63.). Schon vor dem Spiel stand Portugal als Teilnehmer am Finalturnier fest. Auch der Abstieg der Polen aus der A-Liga in die B-Gruppe war bereits sicher.

Jubel bei Schottland und Serbien

Die Liga B haben Serbien und Schottland erreicht. Die Serben setzten sich 4:1 (0:0) gegen Litauen durch. Die Schotten gewannen 3:2 (2:1) gegen Israel. Matchwinner für die Bravehearts war James Forrest von Celtic Glasgow mit einem Dreierpack (34./43./64.). Norwegen und Finnland hatten schon am Montag (19.11.2018) den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse geschafft.

Neu in der C-Gruppe ist der Kosovo, der mit 4:0 (1:0) gegen Aserbaidschan die Oberhand behielt. Zudem sicherte sich das jüngste UEFA-Mitglied das Startrecht für ein EM-Playoff im März 2020, wenn man gegen Georgien, Weißrussland und Mazedonien um einen EM-Startplatz spielt.

red/sid/dpa | Stand: 20.11.2018, 22:39