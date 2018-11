Das nunmehr bedeutungslose Spiel gegen die Niederlande ist zugleich der erste Testlauf für die anstehende EM-Qualifikation. "Unser Blick richtet sich nach wie vor klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen."

Schon nach dem 3:0-Sieg gegen Russland hatte Löw gesagt, ein Abstieg wäre "kein Weltuntergang". Die Nationalspieler hatten den Nachmittag in Leipzig frei bekommen, erst am Abend mussten sie wieder im Teamhotel sein. Löw machte auch ein gemeinsames Anschauen des Niederlande-Spiels nicht zur Pflicht.

Umbruch hat Priorität im Hinblick auf EM-Qualifikation

Absolute Priorität für den Bundestrainer, vor allem im Hinblick auf die EM-Qualifikation, hat dafür die Fortsetzung der Verjüngungskur beim Nationalteam. Der Auftritt des Teams beim Sieg gegen Russland, das im ersten Durchgang phasenweise Turbo-Fußball zeigte, weckte neue Hoffnung, dass Löws Umbruch weiter Früchte trägt.

Vor allem das neue, pfeilschnelle Sturm-Trio mit Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner sowie Leverkusens Youngster Kai Havertz hinterließen einen starken Eindruck. Sieben Spieler in der Startelf gegen den WM-Viertelfinalisten waren 23 Jahre oder jünger. Der später verletzt ausgewechselte Jonas Hector war mit 28 Jahren der älteste Feldspieler in der Anfangsformation.

Mit Kroos gegen die Niederlande, aber auch mit Reus?

Am Samstag bittet der Bundestrainer noch einmal in Leipzig zum Training, bevor der Tross des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Sonntag in die Sportschule Kaiserau übersiedelt. Mit welchem Personal der Bundestrainer nun das Duell gegen die starken Niederländer angeht, ist noch offen. Regisseur Toni Kroos zählt nach einer Erholungspause wieder zum Aufgebot. Der Real-Madrid-Star hatte schon am Freitag in Leipzig trainiert. Ob Kölns Hector (Knöchelblessur) und der Dortmunder Marco Reus (Fußprellung) auflaufen können, ist ungewiss. Ebenso, ob Julian Draxler nach einem Trauerfall in der Familie noch zur Mannschaft stößt.

Ein Sieg zum Nations-League-Abschluss gegen die Niederlande wäre nicht nur aus Prestigegründen wichtig. Nach derzeitigem Stand belegt die DFB-Elf als sicherer Absteiger im Ranking aller zwölf Teams der Liga A der Nations League nur den elften Platz und würde somit bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin nur in Topf zwei landen. Mit einem Sieg gegen "Oranje" könnte das DFB-Team noch den Sprung in Topf eins schaffen.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 17.11.2018, 18 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 16.11.2018, 10:00