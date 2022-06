Bei manchen Spielern, Marcel Schmelzer etwa oder Marvin Plattenhardt, vermutlich sogar die meisten linken und rechten Verteidiger in der Nationalmannschaft in den vergangenen zehn Jahren, war die Frage, ob sie gut genug sind für die Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Bei Leroy Sané, der meistens vor den Außenverteidigern auf den beiden Flügeln spielt, stellte sich diese Frage vielleicht, als er seine ersten Profispiele für den FC Schalke 04 machte, aber hauptsächlich noch in der U19 des Revierklubs die Gegner narrte.

Das außergewöhnliche Talent Sanés war sehr früh zu erkennen. Er hatte und hat ein Talent, das der deutsche Fußball vor ein paar Jahren sehnsüchtig vermisste. Sané kann an einem, besser sogar an zwei und vielleicht auch an drei Gegnern mit Tempo vorbeidribbeln und damit die größte Sehnsucht des modernen Fußballs befriedigen, die nach Raum und Überzahl.