Kein Vertrauen in Brandt und Sané

Julian Brandt beispielsweise ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was bei Löw offenbar weitgehend außer Kraft gesetzt ist: das Leistungsprinzip. Schon in Russland zeigte sich der Leverkusener nach allen drei Einwechslungen als formstärkster Spieler im gesamten DFB-Kader. Es reichte trotzdem zu keinem Startelfeinsatz. Und als Löw im dritten und letzten WM-Spiel gegen Südkorea Thomas Müller dann doch einmal draußen ließ, brachte er nicht etwa Brandt - sondern baute mit Leon Goretzka lieber einen defensiveren Spieler auf der für ihn auch noch ungewohnten Position ein. Auch jetzt in den Niederlanden kam Brandt wieder nur spät von der Bank - Müller (traf nur in vier seiner letzten 26 Länderspiele) spielte von Beginn an.

Leroy Sané ist ein weiteres Beispiel. Als bester jüngster Spieler der Premier League ausgezeichnet, fand er keinen Platz im deutschen WM-Kader. Löw hat ihn nun zwar wieder zur Nationalelf zurückgeholt, aber statt auf den Stürmer von Manchester City dann lieber auf Uth zu setzen, kann nichts mit aktuell gezeigten Leistungen zu tun haben. Sané ist, wie auch seine übereifrig vergebene Großchance zum möglichen 1:1 in Amsterdam gezeigt hat, alles andere als ein fertiger Spieler. Aber er ist eines der größten Versprechen in die Zukunft des deutschen Fußballs - doch Löw findet offenbar kein Vertrauen in ihn.

Neuer verabschiedet sich aus der Weltklasse

Auch andere Personalentscheidungen sind, wenn man sie am Leistungsprinzip misst, schwer nachvollziehbar. Marc-André ter Stegen hat sich beim FC Barcelona zu einem der besten Torhüter der Welt entwickelt, Manuel Neuer ist gerade auf dem Weg, sich aus dieser Weltspitze zu verabschieden. Philipp Max zeigt in der Bundesliga seit anderthalb Jahren auf der linken Abwehrseite des FC Augsburg Top-Leistungen, er hat von allen Konkurrenten die mit Abstand besten Scorerquoten. Aber Löw setzte in den Niederlanden einmal mehr auf Jonas Hector, der mit Köln in der Zweiten Liga spielt und mit dem Tempo der Oranje-Konter einfach nicht mehr klarkam.

Dass Löw nach dem 0:3 scherzhaft mit seiner Demission kokettierte (" at the moment not "), wirkte sehr bemüht. Dass weder die sonst nicht gerade als kamerascheu bekannten Bosse Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff Erklärungen in Amsterdam abgaben, sondern auf Tauchstation gingen, trug auch nicht zur Beruhigung der Lage bei. Zweifeln sie jetzt auch an Löws Fähigkeiten, den Neustart selbst einzuleiten?

Zwei Beispiele aus der Bundesliga

In der Bundesliga gibt es gerade zwei Beispiele, dass so etwas möglich ist. Pal Dardai bei der Hertha und Dieter Hecking in Gladbach hatten zuletzt mit ihrem auf Kontrolle ausgerichteten Schema-F-Fußball die Fans vergrault, sich dann aber nach ausführlichen und tiefgreifenden Analysen im Sommer zu einem System- und Philosophiewechsel entschieden. Plötzlich stehen beide genau für die Dinge, die der Nationalmannschaft fehlen: Mut, Tempo - und das Leistungsprinzip. Um das hinzubekommen, müsste Löw aber auch die Erkenntnis ereilen, dass er zuletzt vieles falsch gemacht hat.

Stand: 14.10.2018, 13:32