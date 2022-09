Nations League Tschechien steigt ab, Serbien auf Stand: 27.09.2022 23:09 Uhr

Die Gruppenphase der Nations League ist beendet. Portugal verspielt kurz vor Schluss den Gruppensieg, Tschechien steigt aus der höchsten Liga ab, Serbien rückt nach.

Liga A

Durch einen Treffer von Alvaro Morata in der 87. Minute gewann Spanien am Dienstag (27.09.2022) mit 1:0 in Portugal und sicherte damit den Gruppensieg. Außer den Spaniern hatten sich zuvor bereits Kroatien, die Niederlande und aus der Gruppe mit Deutschland Europameister Italien für die Endrunde im Juni 2023 qualifiziert.

Wo die vier Mannschaften den nach Portugal und Frankreich dritten Gewinner der Nations League ausspielen werden, steht noch nicht endgültig fest. Die Niederlande hatten, als einzige der vier Nationen, Ihre Bereitschaft erklärt, das "Final Four" organisieren zu wollen. Formel bestätigen muss dies die UEFA im Januar. Als Spielorte sind Rotterdam und Enschede im Gespräch.

Außer Österreich, England und Wales steigt auch Tschchien in die Division B ab. Den Tschechen wurde am letzten Spieltag ein 1:2 in der Schweiz zum Verhängnis.

Liga B

Schottland (0:0 gegen die Ukraine), Israel, Bosnien-Herzegowina und Serbien steigen in die höchste Liga der Nations League auf. Die Serben sicherten sich den Gruppensieg am letzten Spieltag durch einen 2:0-Erfolg bei Norwegen.

Außer dem von der UEFA suspendierten Russland müssen auch Rumänien. Armenien und Schweden den Gang in die Liga C antreten.

Liga C

Trotz einer Niederlage auf den Färöer zum Abschluss hat der deutsche Trainer Stefan Kuntz mit der Türkei den Aufstieg in die Liga C geschafft. Das gelang auch Griechenland, Kasachstan und Georgien.

Litauen, Zypern, Belarus und Gibraltar spielen in einer Relegation zwei Absteiger in die tiefste Liga aus.

Liga D

Zwei Mannschaften aus dem Baltikum setzten sich in den Gruppen der Liga D durch. Lettland gewann seine Gruppe vor dem punktgleichen Team aus Moldau dank des direkten Vergleichs. In der anderen Gruppe wurde Estland souverän Erster.

Qualifikation zur EURO 2024 über Nations League möglich

Über die Nations League werden drei der 24 Plätze bei der EURO 2024 in Deutschland ermittelt. In einem recht komplizierten Verfahren ergeben sich die Chancen für die Mannschaften, die in der Nations League direkt hinter den Teams landen, die ihre Teilnahme am Turnier in Deutschland nicht über die eigentliche EM-Qualifikation schaffen.