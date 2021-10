Deschamps als Fürsprecher Benzemas - daran muss man sich immer noch gewöhnen, angesichts der schwer belasteten Vergangenheit zwischen dem französischen Stürmer und der Nationalmannschaft. Deschamps hatte Benzema vor sechs Jahren aus dem Kader gestrichen, nachdem Benzema an der Erpressung seines ehemaligen Teamkollegen Mathieu Valbuena beteiligt gewesen sein soll. Im Oktober ist für den Fall eine Gerichtsverhandlung in Paris angesetzt. Benzema hatte nach seiner Verbannung dem Verband, explizit auch Deschamps, rassistische Motive vorgeworfen.

Schon bei der EURO bester Stürmer bei der Équipe

Erst kurz vor der EM im vergangenen Juni wurde er von Deschamps begnadigt. Unklar blieb, ob Deschamps ihm auch persönlich verziehen hatte - oder ob nicht doch eher Benzemas sportlicher Wert so groß war, dass der Nationaltrainer wohl kaum länger auf ihn verzichten konnte.

Schon bei der EURO war Benzema mit vier Toren bester Torschütze bei der Équipe, in der Weltmeister-Offensive mit Antoine Griezmann und Wunderstürmer Mbappé. Gegen Portugal und im Achtelfinale gegen die Schweiz traf der Real-Stürmer jeweils doppelt. Dass die Franzosen gegen die Eidgenossen eine sichere Führung verdaddelten und am Ende an der eigenen Arroganz scheiterten, daran traf ihn noch am wenigsten die Schuld.

Benzema auch bei Real Madrid Fixpunkt der Offensive

Der 33 Jahre alte Benzema ist auch bei Real Madrid weiter der absolute Fixpunkt in der Offensive. Die Rolle des klassischen Vollstreckers im Sturmzentrum erfüllt er scheinbar besser denn je, mit großer Erfahrung, seinem Instinkt und klinischer Sicherheit im Abschluss. Auch von seiner Dynamik hat er kaum etwas eingebüßt: Neun Treffer hat Benzema seit Saisonbeginn schon erzielt. Behält er diese Quote bei, dürfte er am Ende der Saison seine persönliche Bestmarke von 32 Toren knacken, aufgestellt vor genau zehn Jahren. Neuerdings macht sich Benzema bei Real auch als Vorlagengeber verdient, mit bislang sieben direkten Torvorlagen ist der Franzose auch hier Spitze in der Liga.

In La Liga auf den Spuren von Messi und Ronaldo

In dieser Saison hat Benzema zudem die große Chance, zum ersten Mal den Pichichi-Pokal zu gewinnen: Die Trophäe für den besten Torschützen in der spanischen Liga, die in den vergangenen fünf Jahren immer an Lionel Messi ging. Davor stand Benzema bei der Jagd nach der Torjäger-Krone auch Cristiano Ronaldo im Weg, sein früherer Sturmkollege bei Real. Nach 17 Jahren ist es nun die erste Saison in Spanien, in der keiner von beiden mehr in La Liga spielt. Karim Benzema ist aber immer noch da - und trifft weiter.

red | Stand: 07.10.2021, 13:01