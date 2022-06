Eingedenk schlimmer Vorfälle in der Vergangenheit rechnet Southgate mit dem Schlimmsten, er fürchtet, dass Anhänger der" Three Lions" sich auch in München daneben benehmen und " uns blamieren ". Und er betonte zugleich, dass sich dies "definitiv" auf die Leistung seiner Mannschaft auswirken werde: " Du schämst dich, wenn du davon hörst ", es sei ja ein Spiegelbild des eigenen Landes. Deswegen hoffe er, " dass sich die Leute benehmen ".

Krawallmacher mussten Pässe abgeben

Die Hoffnung mag vergebens sein. Tatsächlich sind die Sicherheitsbehörden alarmiert. In beiden Ländern. Vor dem Spiel mussten 880 englische bekannte Krawallmacher ihre Pässe bei der Polizei abgeben. Die Stadt München hat ab Montag 14.00 Uhr bis Dienstag 24.00 Uhr ein Verbot von Glasflaschen in der Innenstadt erlassen. Auf Anraten der Polizei wollen die Behörden mit dieser Maßnahme Gefahren wie mögliche Ausschreitungen verhindern.