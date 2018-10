Timo Werner (Mittelfeld): Timo Werner war der auffälligste Spieler in der DFB-Elf in der ersten Hälfte. Er setzte Verteidigungs-Sprints in die eigene Hälfte an, sorgte immer wieder für Schwung über die linke Seite. Hatte dann aber offenbar seine Kräfte verbraucht. In Durchgang zwei kam kaum noch was vom Leipziger.