Tor

Maneul Neuer: Der 32-Jährige, der gegen die Niederländer noch so patzte, agierte in der ersten Hälfte gegen die Franzosen besonders unauffällig - was nicht gegen Neuer, sondern vielmehr für die deutsche Mannschaft sprach. In der zweiten Hälfte konnte Neuer gegen Kylian Mbappé im Eins-zu-Eins überzeugen und hielt auch sonst alles souverän fest, was auf sein Tor kam. Bei beiden Griezmann-Treffern war der Kapitän machtlos.

Abwehr

Matthias Ginter (bis 83 Minute): Vermutlich wird der Innenverteidiger diesen Abend nicht als seinen schönstes Erlebnis deklarieren. Der Mönchengladbacher lieferte sich viele enge Duelle mit dem pfeilschnellen Mbappé - und war zumeist erfolgreich, was beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Sehr konzentrierte und engagiertes Leistung Ginters, dessen Ruhe und Gelassenheit ihm in den Zweikämpfen hilfreich zur Seite stand. Mbappé hat keinen Treffer erzielt, was das größte Lob für Ginter sein müsste.

Niklas Süle im Zweikampf mit Kylian Mbappe

Niklas Süle: Der Münchner war der Turm in der Schlacht gegen die Franzosen. Der Innenverteidiger hatte eine enorme Präsenz, warf sich in jeden Zweikampf und agierte wie eine schier unüberwindbare Mauer. Süle strahlte eine Sicherheit aus, wie es sie zuletzt längere Zeit nicht mehr in der deutschen Abwehr gab. Sehr couragierte Vorstellung, auch wenn es am Ende nicht gut ausging für die deutsche Mannschaft.

Mats Hummels: Agierte neben Süle zumeist souverän und abgeklärt, schaltete sich zudem auch in die Offensive ein. Hummels schien sich deutlich sicherer mit Süle als Nebenmann zu fühlen. Am Ende aber mit einem unglücklichen Zweikampf gegen Blaise Matuidi, der zum Elfmeter für die Gastgeber führte.

Mittelfeld

Thilo Kehrer: Spielte einen modernen rechten Verteidiger, der sich immer wieder in den Angriff einschaltete. Seine großen Stärken liegen in der Zweikampfführung, die er gegen die Franzosen immer wieder und vor allem humorlos zeigte. Der ehemalige Schalker spulte ein großes Laufpensum ab und zeigte viel Leidenschaft und Einsatzwillen. In der zweiten Hälfte deutlich defensiver orientiert.

Joshua Kimmich: Der Münchner zeigte sich deutlich verbessert im zentralen defensiven Mittelfeld. Wirkten seine Aktionen gegen Niederländer oft hektisch und übermotiviert, konzentrierte sich Kimmich gegen den Weltmeister auf die wichtigen Aktionen. Er versuchte in erster Linie die Defensive zu organisieren, eroberte Bälle, leitete viele Angriffe mit geschicktem Pässen ein, aber schaltete sich selbst nur selten in die Angriffe ein. Was ein kluger Schachzug von ihm war.

Nico Schulz: Nico Schulz‘ Auftritt zu bewerten, ist nicht einfach: Einerseits ist der Hoffenheimer unglaublich viel unterwegs, andererseits sorgen seine Zuspiele kaum für Gefahr. Schulz hatte viel Platz auf der linken Seite, Zählbares entwickelte sich so gut wie nicht aus Schulz‘ Aktionen. Die linke Defensivseite bleibt ein Feld, das noch bestellt werden darf.

Toni Kroos: Der "Kopf" der deutschen Mannschaft bestach einmal mehr durch seine Präsenz im Mittelfeld, die als "harte Währung" fast nicht wahrnehmbar ist. Hatte Glück, dass sein recht schwach geschossener Elfmeter zur deutschen Führung ins Tor ging – andernfalls hätte es wohl wieder Kritik an Kroos‘ Auftritt gegeben. Gegenüber der WM konnte der Star von Real Madrid aber durch seine Standards für mehr Gefahr sorgen.

Angriff

Serge Gnabry: Der Münchner belebte das Spiel der Nationalmannschaft in der Offensive. Gnabry zog im offensiven Mittelfeld häufig Gegenspieler auf sich und schaffte so Raum für die Nachbarn Sané und Werner. In der ersten Halbzeit mit zwei, drei guten Zuspielen. In der zweiten Hälfte setzte Gnabry die Impulse, mit denen sich die deutsche Mannschaft aus der Umklammerung der Franzosen befreien konnte.

Timo Werner: Timo Werner ist schnell und viel unterwegs. Aber der Leipziger bekommt seine Ungenauigkeit nicht ausgemerzt, die sein Passspiel ein ums andere Mal zweitklassig aussehen lassen. Harmonierte dennoch mit den "Neuen" Sané und Gnabry gut – wenn die Laufwege besser werden und Werner mehr Präzision walten lässt, könnte sich da durchaus eine schlagkräftige Offensive entwickeln.

Leroy Sane (M) aus Deutschland und N'Golo Kanté (l) und Kylian Mbappe im Zweikampf

Leroy Sané (bis 75. Minute): Über den Angreifer lief in der ersten Hälfte so gut wie jeder Angriff. Sorgte mit seinem Pass in den französischen Strafraum für den Elfmeterpfiff nach Handspiel von Kimpembe. Mit ein wenig mehr Eigensinn hätte er selbst einen Treffer erzielen können. Der22-Jährige war überall auf dem Platz unterwegs, rechtfertigte seine Startaufstellung voll und ganz und empfahl sich für weitere Berücksichtigungen. Muss allerdings noch an seiner Ablussstärke arbeiten.

Einwechselspieler

Julian Draxler (ab 75 Minute): Von Julian Draxler gingen keine Impulse mehr aus.

Julian Brandt (ab 83. Minute) und Thomas Müller (ab 88. Minute): Beide konnten keine entscheidenden Akzente mehr setzen.

Stand: 16.10.2018, 22:36