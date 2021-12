Flick-Elf in Topf 2 bei Nations-League-Auslosung

Deutschland kann in der Gruppenphase nicht auf die Niederlande, Dänemark und Portugal treffen, die als letztmalige Gruppenzweite ebenfalls in Topf zwei sind. In Topf drei sind England, Polen, Kroatien und die Schweiz. Im Topf vier der A-Liga-Aufsteiger befinden sich Wales, Österreich, Tschechien und Ungarn. Die Nations League ist diesmal ein Testlauf für die WM im Spätherbst 2022 in Katar. Vier Gruppenspiele finden im Juni, zwei im September statt.

Die Lostöpfe für die Nations League, Liga A: