"Powerfußball" nur eine gute Viertelstunde

"Absoluten Powerfußball“ , so Leon Goretzka in der Vorbereitung auf die Partie, habe die deutsche Mannschaft spielen wollen, mit "hoher Intensität" und "hohem Pressing“ . Das gelang ihr auch. Allerdings nur für eine gute Viertelstunde, und daher fiel das Fazit von Bundestrainer Hansi entsprechend ernüchtert aus: "Wir haben nach 15, 20 Minuten den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen. Wir haben zu viele Fehler gemacht, um in den Rhythmus zu kommen. Es hat Intensität gefehlt, es hat die Abstimmung gefehlt, auch in der Defensive.“

Es ist inzwischen ein schlechtes Zeichen, wenn "La Ola"durch ein Stadion schwappt. Die Welle stand mal für Begeisterung. Als sie am Samstag (04.06.2022) Anfang der zweiten Halbzeit die Runde durch das "Stadio Renato Dall´Ara"machte, stand sie für eben jenen müden Kick mit vielen Fehlern auf beiden Seiten.