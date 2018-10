Bundestrainer Joachim Löw bringt im auch für seine Zukunft wichtigen Nations-League-Spiel bei Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr/ARD) im Vergleich zum 0:3 in den Niederlanden fünf Neue und verzichtet auf den formschwachen Thomas Müller. Löw wird folgende Elf in die Partie in Paris gegen Frankreich schicken:

Tor: Manuel Neuer

Abwehr: Thilo Kehrer, Niklas Süle, Mats Hummels

Defensives Mittelfeld: Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Nico Schulz

Offensives Mittelfeld: Toni Kroos

Angriff: Serge Gnabry, Timo Werner, Leroy Sané

Stand: 16.10.2018, 19:47