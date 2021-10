Nations League: Italien voll Optimismus - Spanien geschwächt

In Italien beginnt heute Abend das Final Four der Fußball-Nations-League. Der Gastgeber trifft in einer Neuauflage des EM-Halbfinals auf Spanien.