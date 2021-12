DFB: Nations League mit Topgegnern

Sportschau. . 00:48 Min. . Verfügbar bis 16.12.2022. ARD. Von Julia Metzner.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Nations League im kommenden Jahr gegen Italien, England und Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend am UEFA-Sitz in Nyon.