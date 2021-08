Fußballerinnen aus Afghanistan fordern Hilfe von der FIFA

Die ehemaligen afghanischen Nationalspielerinnen Shabnam Ruhin, Mina Ahmadi und Mariam Gitti Ruhin haben den Fußball-Weltverband FIFA kritisiert und Hilfe eingefordert. " Wir sind von der FIFA sehr enttäuscht, die Hilfeschreie sind da und die hört man auch - die sind laut. Aber die FIFA ist immer ein Stück zu spät", sagte Mariam Gitti Ruhin dem TV-Sender Sky Sport.

"Dass diese Mädchen dort zurückgelassen worden sind und nicht gerettet wurden, liegt daran, dass die FIFA nicht schnell genug gehandelt hat", sagte die Hamburgerin. Die Hoffnung habe sie aber noch nicht aufgegeben. "Es ist meine Pflicht als Nationalspielerin, als Mitspielerin, diese Hoffnung zu geben und weiterhin von außen zu kämpfen. Solange wir kämpfen, werden sie auch kämpfen", sagte die 27-Jährige.

Spielergewerkschaft Fifpro hilft bei Flucht

Shabnam Ruhin (30) sagte, dass mit Hilfe der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro bereits insgesamt 77 Personen (Spielerinnen, Personal und deren Familienangehörige) aus Afghanistan ausgeflogen worden seien. Laut Deutschlandfunk befanden sich etwa die Hälfte der Nationalmannschaft und Athleten anderer Sportarten an Bord eines Flugzeugs. Die Regierung in Australien hat ihnen Asyl in Aussicht gestellt.