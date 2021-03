Pinselarbeiten beim DFB - die ganz schlechte nach einer guten Idee

Klar, es gab Stimmen, auch von der Sportschau, die sagten, dass es noch ein bisschen offensiver und unter Nennung des Klarnamens Katar hätte passieren können. Aber unter dem Strich war es ein gutes "erstes Zeichen" , wie Bundestrainer Joachim Löw sagte. Das Image des DFB , das in den vergangenen Jahren - vor allem auch wegen Bierhoffs Marketingaktionen - arg gelitten hatte, war aufpoliert worden.

Dann, es war am Freitag 18.17 Uhr, kam der Twitteraccount von - Stichwort Bierhoffs Marketingaktionen - "Die Mannschaft" ins Spiel und schüttete die kleine, gerade blank gewordene Stelle des Images wieder zu. Aber mit Karacho und Masse. Ob mit oder ohne Wissen und Zustimmung von Bierhoff, ist nicht bekannt. Aber als Gesicht der Marke "Die Manschaft" und zuständiger Direktor des DFB wird er die Verantwortung kaum abwälzen können.

Die Pinselaktion, die laut des Bundestrainers Löw noch am Spieltag von den Spielern eher spontan abgeschlossen worden sei, erwies sich als orchestrierte PR -Aktion - nicht nur, aber auch.

Löw und Kimmich nehmen Stellung

Am Samstagmorgen flog die Nationalmannschaft, ohne den weiter verletzten Niklas Süle, nach Bukarest. Dort steht am Sonntag (28.03.2021, ab 20.30 Uhr im Liveticker bei sportschau.de) das Qualifikationsspiel gegen Rumänien an. Vor dem Abschlusstraining am Samstag werden Bundestrainer Löw und Joshua Kimmich bei einer Medienkonferenz Fragen beantworten. Es wird die erste Gelegenheit sein, ein 63 Sekunden langes Video zu erklären, von dem irgendjemand gedacht haben muss, es sei eine gute Idee.

