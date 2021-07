Nach Abschluss der EURO 2020

Weniger verkopft, vielmehr pragmatisch

Was diese Profis eint, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit - sie alle spielten auf der Position, die ihnen am besten liegt, die sie am liebsten bekleiden. Gareth Southgate aus England, Roberto Mancini aus Italien, Luis Enrique aus Spanien, Franco Foda aus Österreich, Kasper Hjulmand aus Dänemark waren die Stars dieser EM - weil sie Teams formten, die anhand ihrer Stärken und Schwächen agierten. Weniger verkopft, vielmehr pragmatisch. Stars wie Ronaldo, Paul Pogba oder Kylian Mbappé spielten bei diesem Turnier eine eher untergeordnete Rolle.

Anders die Herangehensweise bei der deutschen Mannschaft. Bundestrainer Joachim Löw hatte offenbar (zu) viel nachgedacht und nach Lösungen gesucht, die auf dem Papier funktionieren sollten. Weil er zu viele Eventualitäten betrachtete und das Risiko minimieren wollte. Der ausgeschiedene Bundestrainer vergaß dabei den Spaß am Spiel, die nötige Portion Autonomie und Anarchie der Akteure auf dem Feld.

Auf dem Rasen widersprach die Realität der taktischen Betrachtungsweise. Der Kontrollzwang schluckte die Leichtigkeit des fußballerischen Seins. Das war am Ende so belanglos, dass das frühe Ausscheiden des DFB-Teams in der Öffentlichkeit nur noch mit einem desinteressierten Schulterzucken hingenommen wurde.

Einfachheit aus dem Blick geraten

Joshua Kimmich spielte anstatt im zentralen defensiven Mittelfeld als rechter Verteidiger. Ilkay Gündogan auf der "Sechs" statt auf der offensiveren "Acht". Thomas Müller eher Sturmspitze als rechter offensiver Außenbahnspieler. Allen sah man das Unbehagen an. Die DFB-Elf versank in der Beliebigkeit, nicht einmal die Spieler schienen noch zu wissen, für welchen Fußball sie eigentlich stehen sollen.

Die Einfachheit, das Einmaleins, ist dem deutschen Fußball seit einigen Jahren aus dem Blick geraten. Die so wichtig daher kommenden Diskussionen um abkippende Sechser, diametral verschiebende Verteidiger, vertikal agierende Mittelfeldspieler und viele weitere modern anmutende aber wenig hilfreiche Fachbegriffe haben den Blick auf das Wesentliche verwässert. Das Verkümmern etwa der Ausbildung von Mittelstürmern ist Folge der Annahme, dass Ballbesitz-Fußball mit angedeuteten Stürmern - so genannten Neuneinhalbern - die einzige Zukunft sei.