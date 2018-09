Der Anlass erfordert einen besonderen Dress. Beim Länderspiel gegen Deutschland am Sonntag (09.09.18) in Sinsheim wirft sich Peru ins neue Gala-Trikot mit gleich drei leuchtenden Rottönen. Die Rückkehr nach 36 Jahren Abstinenz auf die Fußball-WM-Bühne, das knappe 1:2 am Donnerstag gegen die Niederlande und nun das Kräftemessen gegen die DFB-Elf: Die Andenkicker sind wieder hoffähig.

Und das mit frischen Gesichtern. Der Kader für die Testspiele hat ein Durchschnittsalter von 25,4 Jahren und ist damit schon gut zwei Jahre jünger als noch vor wenigen Wochen in Russland. Der Anführer ist jedoch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Gegen "Oranje" übernahm der Ex-Schalker Jefferson Farfan, mit 33 Jahren und 87 Länderspielen der Erfahrenste im Team, die Kapitänsbinde. Und von Paolo Guerrero die Rolle des Mittelstürmers.

Guerrero darf nicht

Sein bester Kumpel ist nach der kurzzeitigen Aufhebung der Dopingsperre nun wieder auf Eis gelegt. Guerrero hat bereits seine Anwälte in der Schweiz eingeschaltet, um vor einem ordentlichen Tribunal die vom Internationalen Sportgerichtshof CAS bestätigte Sperre bis April 2019 aufzuheben. Mit 34 Jahren ist der frühere Münchner und Hamburger Bundesliga-Profi, der jüngst zum brasilianischen Erstliga-Aufsteiger Internacional Porto Alegre wechselte, jedoch auch ein Auslaufmodell.

Auch weil Trainer Ricardo Gareca (60) für die Copa America im kommenden Jahr in Brasilien und die Qualifikation zur WM 2022 in Katar auf die Jugend setzt: Auf Debütanten wie Marcos Lopez (18) oder Johan Madrid (21), aber immerhin auch noch auf 17 Spieler aus dem WM-Kader. Aber nie mehr auf Claudio Pizarro.

Pizarro weiß von nichts

"Ich habe keine Erklärung erhalten und verstehe es auch nicht. Ich glaube, ich werde nicht mehr nominiert" , sagte der 39-Jährige, der zu Werder Bremen zurückgekehrt ist, schmollend der Bild-Zeitung. Seine Nicht-Berücksichtigung bei der WM sei "enttäuschend und schwer nachvollziehbar" gewesen. Eine Berufung mache deshalb "keinen Sinn mehr" .

Ginge es nach Altstar Cubillas, hätte der Stürmer, der zwischen 1999 und 2016 insgesamt 85 Länderspiele bestritt, "im Rahmen des Spiels eine Hommage, eine Verabschiedung verdient. Er baute eine Brücke zwischen beiden Ländern" , erklärte Perus Fußball-Legende im Interview mit dem kicker.

Top-Spieler ist abgetaucht

Gegen die Niederlande trug Horacio Calcaterra die Nummer 14 von Pizarro. Ein gebürtiger Argentinier, der jüngst die peruanische Staatsbürgerschaft erhielt und sich wie viele "Blanquirrojas" noch einen Namen machen muss. Wie auch Andre Carrillo, mit sechs Millionen Euro Marktwert teuerster Spieler im Kader, abgetaucht bei Al-Hilal in Saudi Arabien.

Stand: 08.09.2018, 16:00