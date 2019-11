Für die DFB-Elf stehen die letzten beiden Spiele in der EM-Qualifikation an. Es geht zunächst am Samstag (16.11.19) in Mönchengladbach gegen Weißrussland, ehe der letzte Gegner am Dienstag darauf Nordirland ist. Seine Nationalspieler hat Bundestrainer Joachim Löw bereits zu Dienstag (12.11.19) nach Düsseldorf ins Quartier bestellt. Am Sonntag zieht der DFB dann nach Frankfurt um, wo das Spiel gegen Nordirland stattfinden wird.

Viele Absagen an Löw

Löw muss weiter auf etliche Spieler verzichten. Die Ausfälle von Niklas Süle, Leroy Sané, Julian Draxler, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Marcel Halstenberg und Kevin Trapp standen bereits bei der Kadernominierung fest. Am Wochenende informierte dann Marco Reus den Bundestrainer, dass er nicht zur Nationalmannschaft reisen und stattdessen in Dortmund an seiner Gesundung arbeiten werde.

Abwehrspieler Niklas Stark zog sich am Wochenende beim Spiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig einen Nasenbeinbruch zu, er wird wahrscheinlich erneut absagen müssen. Stark wurde in diesem Jahr zum fünften Mal nominiert, doch ein Länderspiel hat er immer noch nicht gemacht.

Wer verteidigt im Zentrum?

Sollte er wieder ausfallen, stünden Löw in Matthias Ginter, Jonathan Tah und Robin Koch für das Spiel gegen Weißrussland nur noch drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Im zweiten Spiel gegen Nordirland wäre dann auch Emre Can nach Ablauf seiner Sperre wieder einsatzfähig. Ein gelernter Innenverteidiger ist Can zwar nicht, doch er kann diese Position durchaus spielen.

Womöglich fällt auch noch Kai Havertz aus. Der Leverkusener musste beim Ligaspiel gegen Wolfsburg am Sonntag noch vor der Pause mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden, eine endgültige Diagnose steht noch aus. Bayer-Sportchef Rudi Völler sagte: "Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es für Kai Sinn macht, zur Nationalmannschaft zu fahren."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vorzeitige Qualifikation möglich

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor den letzten beiden Spielen in der Ausscheidungsrunde für das Turnier 2020 punktgleich bei je 15 Zählern mit den Niederlanden auf Platz zwei. Nordirland folgt mit zwölf Punkten auf dem dritten Platz. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite lösen das Turnierticket.

Heißt auch: Sollte das DFB-Team gegen Weißrussland gewinnen und sollten die Niederländer im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren, hätte sich die Mannschaft von Bundestrainer Löw vorzeitig für die Endrunde qualifiziert.

red/sid/dpa | Stand: 11.11.2019, 08:00