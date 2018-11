Die Ausgangslage

Das mögliche Abstiegs-Endspiel schwirrt bereits in den Köpfen herum, doch mit einem Erfolg gegen Russland will sich der abgestürzte Ex-Fußball-Weltmeister zuvor das nötige Selbstvertrauen für den möglichen Showdown gegen den Erzrivalen Niederlande holen. "Jeder Sieg macht die Brust breiter" , sagt Nationalspieler Timo Werner vor dem Spiel gegen den WM-Gastgeber am Donnerstag (15.11.2018) in Leipzig.

Hintergrund: Sollte Frankreich in der Nations League am Freitag gegen "Oranje" gewinnen, dann hat es das deutsche Team am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande in der Hand. Dann reicht ein Sieg zum Klassenerhalt in der Gruppe 1.

Die Russen können das Spiel dagegen ganz entspannt angehen. Sollte die Türkei am Samstag Schweden schlagen, dann wären die Russen in der Nations League in die Liga A aufgestiegen. Gewinnen die Schweden, haben es die Russen am Montag im direkten Duell dann immer noch selbst in der Hand.

Die Statistik

Berücksichtigt man nur die DFB-Spiele gegen Russland und nicht die gegen die Sowjetunion oder die GUS , ist Deutschland gegen die "Sbornaja" bei fünf Siegen und einem Remis noch ungeschlagen. Die bisher letzten Duelle gab es auf dem Weg zur WM 2010, als Russland im Oktober 2008 in Dortmund 2:1 und ein Jahr später in Moskau 1:0 bezwungen wurde.

Die Personalien

Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow hat Verletzungssorgen und muss sein Team umbauen. So wurde als Verteidiger Kirill Nababkin von ZSKA Moskau nominiert. Fürs Mittelfeld kommen die Brüder Anton und Alexej Mirantschuk (Lokomotive Moskau) infrage. Stürmer Fjodor Tschalow (ZSKA Moskau) kann ebenso auf einen Einsatz hoffen wie die beiden Ex-Bundesligaprofis Roman Neustädter und Konstantin Rausch.

Bundestrainer Joachim Löw muss auf Toni Kroos (Schonung) und Julian Draxler (Trauerfall in der Familie) verzichten. Marco Reus fehlt ebenfalls wegen einer Fußprellung, soll aber zeitnah wieder ins Training einsteigen. Auf Jerome Boateng hatte Löw ohnehin schon verzichtet.

Wie schon in der Nations League in Frankreich wird Löw ein verjüngtes Team auf den Rasen schicken. In der Startaufstellung werden unter anderem Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry (beide Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Leroy Sane (Manchester City) erwartet.