Daraus - und aus dem erhofften befreienden Kantersieg gegen Liechtenstein - wurde nichts. Und schon nach wenigen Minuten war dann auch für die optimistischsten Zuschauer zu sehen, dass auch Flick wohl viel Zeit und harte Arbeit brauchen wird, um den Turnaround zu schaffen. Trotz der vielen ohne Frage talentierten Spieler - aus der Startelf spielen bis auf Bernd Leno alle bei Champions-League-Klubs - sah das Geschehen auf dem Rasen oft genauso statisch und uninspiriert aus wie zuletzt meist unter Joachim Löw. "Nach drei Trainingseinheiten" könne er "der Mannschaft keinen Vorwurf machen" , dass noch nicht alles funktioniere, sagte Flick. Das ist wahr - trotzdem hätte es gegen die Nummer 189 der Weltrangliste mehr sein dürfen. Mehr sein müssen.

Eigentlich nur noch "Pflichtsiege"

Weil der nächste Gegner Armenien (Sonntag, 05.09.2021, 20.45 Uhr) mit bisher drei Siegen und einem Remis in der auf dem Papier eigentlich leichten WM -Qualifikationsgruppe J die Tabellenführung inne hat, ist davon auszugehen, dass die Aufgabe gegen die Elf um Henrik Mkhitaryan schwieriger wird, als gegen Liechtenstein, das zwar tapfer verteidigte, aber kaum einmal die Mittellinie überquerte. Auf dem Papier ist aber auch das eine Aufgabe, die für das hochveranlagte DFB -Personal in die Kategorie "Pflichtsieg" fallen müsste.

Das weiß auch der neue Bundestrainer - Flick wird deshalb wohl seine "A-Elf" aufbieten. Also mit Manuel Neuer, Leon Goretzka und Serge Gnabry spielen, wahrscheinlich auch mit Antonio Rüdiger. Was in der Wahrnehmung gerne auch mal vergessen wird: Das sind die gleichen Spieler, die unter Löw zuletzt in Schlüsselrollen an den wenig glanzvollen Auftritten beteiligt waren.

Wann rücken die Youngster rein?

Auch wenn Flick mit David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi gleich drei Neulinge in den Kader berief, wäre die Kritik groß, würde er seine Startelf komplett umkrempeln und diverse erprobte Champions-League-Spieler für Youngster auf die Bank verbannen und die Leistung bliebe aus. Es würde als Aktionismus abgetan - wohl zurecht.