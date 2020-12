Audio: Leverkusens Baumgartlinger über "die Riesenqualität der Hinrunde"

Bayer Leverkusen nutzt die Patzer der Konkurrenz in der Bundesliga, gewinnt gegen Schalke 04 und klettert damit auf Platz zwei in der Tabelle. Julian Baumgartlinger weiß, was die aktuellen Stärken der Werkself sind, und warum es so gut läuft. | audio