Audio: DFB-Team - Die Unsicherheit fliegt mit

Sportschau. . 02:01 Min. . ARD. Von Anne van Eickels.

In den vergangenen Tagen gab es im Team der Ukraine fünf positive Corona-Fälle. Dennoch reist die Deutsche Nationalmannschaft zum bevorstehenden Nations-League Spiel am Samstag in Kiew an. Dort ist für das DFB-Team Risikominimierung angesagt. | audio