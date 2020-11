Video: 3. Liga: Tabellenführer Saarbrücken siegt gegen Viktoria Köln

Sportschau. . 04:39 Min. . Das Erste.

Der 1. FC Saarbrücken hat am 10. Spieltag in der 3. Liga mit 2:0 gegen Viktoria Köln gewonnen und sich damit weiter an der Tabellenspitze abgesetzt. Ein Kölner Eigentor und eine frühe Rote Karte ebneten den Weg für den Sieg. | video