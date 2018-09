Nations League - gelingt der Neustart gegen Frankreich?

In der ausverkauften Allianzarena in München wollen 68.000 Zuschauer den Weltmeister gegen den Ex-Weltmeister sehen. Die deutsche Nationalmannschaft will diese Chance nutzen, um einen Neuanfang zu starten.