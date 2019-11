DFB-Elf will jetzt den Gruppensieg

Sportschau. . 01:35 Min. . Verfügbar bis 18.11.2020. Das Erste.

Nach dem Sieg gegen Weißrussland ist in der EM-Qualifikation plötzlich sogar noch der Gruppensieg möglich für die deutsche Nationalmannschaft. Diese Chance will die DFB-Elf am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland nutzen.