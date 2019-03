DFB-Elf - Training ohne Bundestrainer

Sportschau | 19.03.2019 | 01:28 Min. | Verfügbar bis 19.03.2020 | Das Erste

Das erste Training der deutschen Nationalmannschaft fand am Montag ohne Bundestrainer Jogi Löw in Wolfsburg statt. Im Testspiel am Mittwoch gegen Serbien wird sich das umstrukturierte Team aneinander gewöhnen müssen, bevor es am Sonntag gegen die Niederlande in der EM-Quali ernst wird.