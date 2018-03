DFB-Ankunft in Düsseldorf - zwischen Gelassenheit und Anspannung

Bestes Wetter kündigt sich in Düsseldorf zum Testspiel zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (23.03.2018) an. Die DFB-Kicker sind noch gelassen, auch wenn das neue Team-Motto anderes vermuten lässt.