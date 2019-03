ARD Deutschland-Trend -Viele Fans unzufrieden mit Bundestrainer Löw

Nach dem WM-Debakel 2018 und dem Abstieg in der Nations League soll nun der Neuanfang in der EM-Qualifikation gelingen. So steht Fußball-Deutschland zum Umbruch der deutschen Nationalmannschaft.