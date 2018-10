Mittelfeld (defensiv): Emre Can zeigte gegen die Niederlande mit einem genialen Pass vor Thomas Müllers Großchance, was in ihm steckt, auch wenn er sonst bei seiner Rückkehr ins DFB-Team nach einjähriger Abstinenz blass blieb. Trotzdem: Seine große internationale Erfahrung bei Klubs wie dem FC Liverpool und Juventus Turin trotz seiner erst 24 Jahre macht ihn für Löw zu einem potenziell wertvollen Mosaikstein.